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У Києві третій день шукають дівчинку-підлітка: фото і прикмети

Автор: Людмила Жукова

У Києві розшукують неповнолітню Ганну Гаркушу, яка 8 березня пішла з дому і досі не повернулася. Дівчинка 2008 року народження. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо.

Про це повідомили на сторінці Святошинського управління поліція в Києві в Facebook.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, чорне фарбоване волосся, на кінці носа шрам.

Вона Була одягнена в чорну куртку з капюшоном, чорні джинси, чорні зимові кросівки зі світловідбивачами з боків.

В поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про знаходження дівчинки телефонувати за коротким номером "102".

У Києві зникла Ганна Гаркуша (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Як ми раніше писали, у Дніпрі пропав чоловік при дивних обставинах - 20-річний хлопець сів в автомобіль, який замовив через додаток BlaBlacar, і незабаром перестав виходити на зв'язок.

Також ми повідомляли, що рідні загиблого підлітка в Києві розповіли про "групи смерті" в соцмережах.

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