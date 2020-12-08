У Києві торгують російськими цукерками з-під поли: ціна космічна

У Києві помічені заборонені солодощі з РФ (колаж РБК-Україна, фото strana.ua)

У Києві виявили точки з продажем російських цукерок. Як відомо, в нашій країні заборонена торгівля товарами російського виробництва. Продавці торгують солодощами підпільно: в переходах, маленьких магазинах. Про це повідомляє "Страна".

Наголошується, що "солодка контрабанда" продається за позахмарними цінами, а саме від 300 гривень за кілограм.

В асортименті цукерки на будь-який смак і гаманець: "Золоте суфле" - 450 гривень за кілограм, "Мишко клишоногий" - 370 гривень, "Червоний мак" - 295 гривень, "Оленка" - 355 гривень, "Столичні" - 435 гривень, "Золотий півник" - 345 гривень.

На етикетці вказаний виробник ПАТ "Червоний жовтень" Росія, місто Москва і виробник: Росія, місто Рязань.

У Києві торгують російськими цукерками (фото: strana.ua)

За словами продавців, людям подобається їх красива упаковка і склад самих солодощів, мовляв, у них відчувається шоколад.

"Клієнтам подобається упаковка цих цукерок - вона дорога, святкова. Також відчувається смак шоколаду. Особливою популярністю у нас користуються цукерки "Оленка" - шоколадна начинка між шарами вафель і "Золоте суфле". Кожні два тижні привозять повністю весь асортимент", - розповів один з продавців контрабанди.

Відзначимо, що в столичних супермаркетах російські цукерки не продаються. Також повідомляється, що заборонений товар ввозиться в Україну в невеликих автобусах або в сумках людей. Невелику партію товару пропускають на кордоні за 1000 гривень.

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