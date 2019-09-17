В Киеве титушки напали на журналистов: появилось видео инцидента

В Киеве титушки напали на съемочную группу во время подготовки сюжета. Инцидент произошел на Подоле, и сейчас агрессивных молодых людей разыскивают. Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

В материале говорится о том, что группа приехала "заснять рейдерский захват коммунальной территории и невыполнение решения суда".

На кадрах видно, как молодые люди подбегают к автомобилю и наносят удары по стеклу, толкают транспорт, который уезжает от них.

В какой-то момент один из хулиганов с разбега бьет ногой по машине, а другой бросает в стекло кирпич.

В сети показали также фото титушек.

В Киеве титушки напали на съемочную группу (Фото: скриншот)

Сообщается, что по факту нападения уже было возбуждено уголовное производство и полиция разыскивает молодчиков.

"...но что-то не очень в это верится, поэтому просим помощи у вас", - говорится в материале.

"Кстати, есть информация, что это те же лица, которые устроили стрельбу в Голосеевском парке с работниками муниципальной охраны", - также указывается в сообщении.

Отметим, что нет точных сведений о том, где именно имело место происшествие и о какой съемочной группе идет речь. В пресс-службе столичной полиции также об инциденте информации нет.

В Киеве титушки напали на съемочную группу (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и в комментариях звучит масса возмущений в связи с ситуацией. Также звучит предположение, что речь наверняка идет не о простых хулиганах, а нападение было специально организовано.

Это частная охранная фирма;

Дно;

Эх, в данном случает нужно было не вперед ехать;

Судя по действиям - таких в зоопарке искать надо, обезьяны, не более....

Скрин комментариев

Напомним, в ночь на 20 августа в Киеве произошла стрельба возле метро "Голосеевская". На месте происшествия полицейские обнаружили трех раненых мужчин. Они имели огнестрельные и ножевые ранения. Позже выяснилось, что перестрелку устроили сотрудники частной и муниципальной охранной фирмы.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области журналисты телеканала 112 подверглись нападению во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса. Один из пострадавших журналистов смог выйти в прямой эфир и рассказал все детали инцидента.