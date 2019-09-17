У Києві тітушки напали на журналістів: з'явилося відео інциденту

У Києві тітушки напали на знімальну групу під час підготовки сюжету. Інцидент стався на Подолі, і зараз агресивних молодиків розшукують. Відео з місця події опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

У матеріалі йдеться про те, що група приїхала "зняти рейдерське захоплення комунальної території та невиконання рішення суду".

На кадрах видно, як молоді люди підбігають до автомобіля та наносять удари по склу, штовхають транспорт, який їде від них.

У якийсь момент один з хуліганів з розгону б'є ногою по машині, а інший кидає в скло цеглину.

У мережі показали також фото тітушек.

У Києві тітушки напали на знімальну групу (Фото: скріншот)

Повідомляється, що за фактом нападу вже було порушено кримінальне виробництво і поліція розшукує молодиків.

"...але щось не дуже в це віриться, тому просимо допомоги у вас", - йдеться в матеріалі.

"До речі, є інформація, що це ті ж особи, які влаштували стрілянину в Голосіївському парку з працівниками муніципальної охорони", - також вказується в повідомленні.

Зазначимо, що немає точних відомостей про те, де саме мала місце подія і про яку знімальну групу йдеться. У прес-службі столичної поліції також про інцидент інформації немає.

У Києві тітушки напали на знімальну групу (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і в коментарях звучить маса обурень у зв'язку із ситуацією. Також звучить припущення, що мова напевно йде не про простих хуліганів, а напад було спеціально організовано.

Це приватна охоронна фірма;

Дно;

Ех, в даному випадку потрібно було не вперед їхати;

Судячи з дій - таких у зоопарку шукати треба, мавпи, не більше....

Скрін коментарів

Нагадаємо, в ніч проти 20 серпня у Києві сталася стрілянина біля метро "Голосіївська". На місці події поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні та ножові поранення. Пізніше з'ясувалося, що перестрілку влаштували співробітники приватної та муніципальної охоронної фірми.

Раніше ми писали про те, що у Харківській області журналисты телеканалу 112 зазнали нападу під час зйомки сюжету про незаконну вирубку лісу. Один з постраждалих журналістів зміг вийти в прямий ефір і розповів усі деталі інциденту.