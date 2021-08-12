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В Киеве тиктокер на видео растрощил взятый напрокат электросамокат: сеть негодует

Автор: Владимир Костырин

В Киеве молодой человек взял напрокат электросамокат, после чего специально разбил транспорт, и снял это на видео, похваставшись таким роликом в социальной сети TikTok.

Об этом 12 августа передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

Пользователь сети с ником "dima-usik17" записал кадры, как сбрасывает электросамокат компании проката на асфальт, стоя на козырьке-крыше пристройки здания - на уровне второго этажа.

После этого молодой человек довольно разводит руками и улыбается.

Отметим также, что в столице клиенты компаний проката велосипедов и самокатов нередко повреждают и воруют арендованный транспорт. Но отследить злоумышленников и привлечь к ответственности бывает трудно. Но вот в этом случае парень в погоне за славой значительно облегчил такую задачу.

Видео: в Киеве парень специально разбил электросамокат компании проката

Такой поступок тиктокера вызвал массу возмущения в интернете. В комментариях звучат довольно нелестные высказывания в адрес начинающей "звезды" соцсети, даже есть и призывы к "самосуду", некоторые полагают, что вскоре парень станет записывать видео с извинениями за намеренно поврежденный самокат, а другие высказывают мнение, что за разбитый транспорт просто придется платить его родителям.

  • Ждем видео с извинениями и соплями...
  • Не хватает исправительных работ под конвоем, какое де**мо убирать или покачать
  • Димон де**л
  • А потом кто-то поедет на том самокате и попадет в ДТП, потому что он уже был разрушен и может сломаться в любой момент
  • Ждем видос, как Димона с этого же балкона кидают...
  • Скоро извинится
  • Ну что сказать, парень - додик, но его нелегкую борьбу с зеленым беспределом надо поддержать, невозможно уже ходить по пешеходным дорогам и паркам мимо летящей зеленой чумы
  • К родителям вопрос... и с родителей нужно за ущерб взыскать...
  • Просто организовать покупку этого девайса за счет родителей Додика, по стоимости нового! Вот и все.

Напомним, в июле в Украине впервые наказали за наезд электросамокатом - жительнице Запорожья дали год условно и оштрафовали.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандал повредил Стеклянный мост - инцидент был зафиксирован камерой наблюдения, и полиция начала расследование.

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Киев