У Києві тіктокер на відео розтрощив узятий напрокат електросамокат: мережа обурюється

Користувач мережі з ніком "dima-usik17" записав кадри, як скидає електросамокат компанії прокату на асфальт, стоячи на козирку-даху прибудови будівлі - на рівні другого поверху.

Після цього молодик задоволено розводить руками та посміхається.

Зауважимо також, що в столиці клієнти компаній прокату велосипедів і самокатів нерідко пошкоджують і крадуть орендований транспорт. Та відстежити зловмисників і притягнути до відповідальності буває важко. Але ось в цьому випадку хлопець в гонитві за славою значно полегшив таке завдання.

Відео: у Києві хлопець спеціально розбив електросамокат компанії прокату

Такий вчинок тіктокера викликав масу обурення в інтернеті. У коментарях звучать досить невтішні висловлювання на адресу починаючої "зірки" соцмережі, навіть є і заклики до "самосуду", деякі вважають, що незабаром хлопець стане записувати відео з вибаченнями за навмисно пошкоджений самокат, а інші висловлюють думку, що за розбитий транспорт просто доведеться платити його батькам.