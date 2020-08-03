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В Киеве у террориста в банке изначально была другая заложница: все подробности

Киев, Понедельник 03 августа 2020 22:19
В Киеве у террориста в банке изначально была другая заложница: все подробности
Террорист в Киеве сначала захватил другую заложницу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

У террориста, который захватил отделение банка, была сначала другая заложница

В центре Киева выходец из Узбекистана захватил отделение банка в БЦ "Леонардо" и угрожал взрывчаткой. Силовики мужчину обезвредили и задержали, а заложницу спасли. Но, как выяснилось изначально в заложниках была другая сотрудница банка.

Об этом стало понятно после того, как председатель правления "Универсал Банка" Ирина Староминская написала пост благодарности на своей странице в Facebook.

Ирина поблагодарила директора отделения банка Наталью, которая очень быстро среагировала на чрезвычайную ситуацию. Пока террорист разговаривал с сотрудницей финучреждения, она предложила ему воды.

В Киеве у террориста в банке изначально была другая заложница: все подробности

Наталья (фото: facebook.com/irina.starominska)

Наталья успела за это время уведомить центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, и быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников банка.

Кроме того, она договорилась с террористом, чтобы она поменялась местами с сотрудницей банка. Мужчина согласился и отпустил блондинку. Таким образом на месте заложницы оказалась Наталья.

В Киеве у террориста в банке изначально была другая заложница: все подробности

Наталья осталась в заложниках вместо сотрудницы банка (коллаж: Telegram-канал PavlovskyNews)

Староминская отметила, что Наталье пришлось общаться с неадекватным мужчиной 3 часа. За это время она взяла у него паспорт, сделала копию и переслала все это коллегам.

Также террорист попросил ее заложить окна папками, чтобы перекрыть видимость снайперу. Староминская подчеркнула, что денег мужчина не просил.

Напомним, террорист из Киева сделал неожиданное заявление.

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