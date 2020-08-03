Решил стать святым духом: террорист из Киева сделал неожиданное заявление

Захват банка в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Захватчик банка успел сказать журналистам несколько слов до ареста

В Киеве выходец из Узбекистана захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" и угрожал взрывчаткой. Мужчину обезвредили и задержали, но он успел сказать несколько слов журналистам.

Как сообщил Сухроб Керимов, он является резидентом Украины и живет тут уже около пяти лет. Известно, что у него есть жена и ребенок. По некоторым данным он проживал сначала в Запорожской области, а в последнее время – в столице. Работал официантом и жил в хостеле, но его оттуда выгнали за систематическое употребление наркотиков.

Керимов представился журналистам "святым духом" и высказал мнение, что Украиной и всем миром должен управлять "общемировой святой дух", которым он собирается стать. Об этом сообщили в издании "Сегодня".

"Да все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как, в принципе, и все остальные страны мира. К народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить. Бог один для всех. Религия – это инструмент управления и манипуляции человеком. Национальность – не меньше того", - сказал террорист перед задержанием.

Он добавил, что всех политиков, прокуроров и судей надо арестовать, а он "вводит военное положение" и "будет отдавать приказы всем маршалам и генералам планеты Земля".

Напомним, ранее мы писали о том, что захватчик банка в Киеве состоял на учете в психиатрической больнице.

А также рассказывали о том, что появилось фото и видео с места захвата банка в Киеве.