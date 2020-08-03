В Киеве террорист с бомбой захватил банк: куда просят не ходить (фото и видео)

В центре Киева террорист зашел в отделение банка в бизнес-центре Леонардо и заявил, что у него в рюкзаке взрывное устройство.

Об этом сообщил в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко.

БЦ "Леонардо" находится в Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Сейчас спецслужбы проводят спецоперацию "Гром", и пытаются договориться с террористом.

"В 12.00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", - написал Геращенко.

Захват банка в Киеве (фото: Страна)

В Киеве террорист захватил банк (фото: facebook.com)

Руководитель отделения банка осталась в помещении "по собственному желанию", а остальные сотрудники покинули банк.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - заявил замглавы МВД.

Сейчас перекрыты не только дороги, но и подходы к БЦ "Леонардо".

Что сейчас происходит возле БЦ "Леонардо" (видео: YouTube)

Согласно последним данным, террорист требует, чтобы ему дали выступить на телевидении, а также 40 тысяч гривен.

Позже появились и сведения о террористе. Его зовут Каримов Сухроб Рахматович, 1988 года рождения. Он уроженец Самарканда (Узбекистан). В Украине проживает в Новопетровцах Запорожской области.

К ноге террориста привязан рюкзак, в котором, по его словам бомба (фото: Игорь Мосийчук)

Напомним, что Виталий Кличко недавно обратился к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.