У Києві терорист з бомбою захопив банк: куди просять не ходити (фото і відео)

У центрі Києва терорист зайшов у відділення банку в бізнес-центрі Леонардо і заявив, що у нього в рюкзаку вибуховий пристрій.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра МВС Антон Геращенко.

БЦ "Леонардо" знаходиться в Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської.

Зараз спецслужби проводять спецоперацію "Грім", і намагаються домовитися з терористом.

"О 12.00 в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що в відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію ", - написав Геращенко.

Захоплення банку в Києві (фото: Страна)

В Києві терорист захопив банк (фото: facebook.com)

Керівник відділення банку залишилася в приміщенні "за власним бажанням", а інші співробітники покинули банк.

"Прохання до громадян і гостей міста змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирської", - заявив заступник глави МВС.

Зараз перекриті не тільки дороги, але і підходи до БЦ "Леонардо".

Що зараз відбувається біля БЦ "Леонардо" (відео: YouTube)

Згідно з останніми даними, терорист вимагає, щоб йому дали виступити на телебаченні, а також 40 тисяч гривень.

Пізніше з'явилися і відомості про терориста. Його звуть Карімов Сухроб Рахматович, 1988 року народження. Він уродженець Самарканда (Узбекистан). В Україні проживає в Новопетрівцях Запорізької області.

До ноги терориста прив'язаний рюкзак, в якому, за його словами бомба (фото: Ігор Мосійчук)

Нагадаємо, що Віталій Кличко нещодавно звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки в місті.