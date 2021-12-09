В Киеве в тату-салон затащили свинью, чтобы сделать ей огромную наколку: детали скандала

Детали скандала

Все началось с того, что в соцсети тату-салон объявил о том, что хочет установить рекорд и сделать животному татуировку. Киевский салон сообщил, что как только пост наберет 20 тысяч лайков - то они опубликуют полное видео процесса наколки.

"Хрюша вытерпела, эмоции гарантируем", - цинично написали в соцсети.

В описании Instagram аккаунта Lamarch tattoo-studio указано, что они "не принимают зоозащитников", а также "любят похрюкать".

Отметим, что сейчас аккаунт салона в соцсети закрыли.

Скриншот (instagram.com/tattoo.lamarch.kiev)

Зоозащитники моментально отреагировали

Организация UAnimals, которая занимается защитой животных, отреагировала на ужасное издевательство над животным и написала заявление в полицию.

"В столичном тату-салоне @tattoo.lamarch.kiev решили похайповать и за неимением интеллекта притащили в салон живую свинью, нагло заявляя, что сделают на ней огромную татуировку. Мы сразу же отреагировали — обратились в @tattoo.lamarch.kiev с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия", - написали зоозащитники.

Такая жестокость недопустима, отмечают активисты. Виновные должны быть наказаны, так как нарушили закон №2351 по жестокому обращению с животными.

Отметим, что в комментариях к посту UAnimals отметились украинские звезды, которые считают, что такая жестокость недопустима. Среди них - Даша Астафьева, Сабина Мусина, Alyona Alyona.