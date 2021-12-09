У Києві в тату-салон затягли свиню, щоб зробити їй величезну наколку: деталі скандалу

Деталі скандалу

Все почалося з того, що в соцмережі тату-салон оголосив про те, що хоче встановити рекорд і зробити тварині татуювання. Київський салон повідомив, що як тільки пост набере 20 тисяч лайків - то вони опублікують повне відео процесу наколки.

"Хрюша витерпіла, емоції гарантуємо", - цинічно написали в соцмережі.

В описі Instagram акаунту Lamarch tattoo-studio зазначено, що вони "не приймають зоозахисників", а також "люблять похрюкати".

Відзначимо, що зараз аккаунт салону в соцмережі закрили.

Скріншот (instagram.com/tattoo.lamarch.kiev)

Зоозахисники моментально відреагували

Організація UAnimals, яка займається захистом тварин, відреагувала на жахливе знущання з тварини і написала заяву в поліцію.

"У столичному тату-салоні @tattoo.lamarch.kiev вирішили похайпувати і через брак інтелекту притягли в салон живу свиню, нахабно заявляючи, що зроблять на ній величезне татуювання. Ми відразу ж відреагували - звернулися в @tattoo.lamarch.kiev з попередженням про юридичну відповідальність за подібні дії", - написали зоозахисники.

Така жорстокість неприпустима, зазначають активісти. Винні мають бути покарані, оскільки порушили закон № 2351 щодо жорстокого поводження з тваринами.

Відзначимо, що в коментарях до посту UAnimals відзначилися українські зірки, які вважають, що така жорстокість неприпустима. Серед них - Даша Астаф'єва, Сабіна Мусіна, Alyona Alyona.