В Киеве таксист зверски избил пассажира: люди снимали на камеру (видео)

В Киеве таксист избивал мужчину (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве сняли на видео избиение мужчины водителем такси

В Киеве водитель такси жестоко избил пассажира за то, что тот не хотел оплатить проезд. Так утверждают авторы видео, на котором сняли драку двух мужчин. Видеоролик опубликовали на странице в Facebook "Киев Оперативный".

В видео показано, как дерутся двое мужчин, они избивают друг друга руками и ногами, а сама драка является довольно суровой и жесткой. Рядом стоит припаркованный автомобиль, возле которого и происходит побоище. В конце ролика можно увидеть, как таксист повалил мужчину на землю и снял с него верхнюю одежду.

"Вот что будет с пассажирами, которые не будут расчитываться за услуги такси и покидать авто", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть здесь.

В комментариях украинцы отреагировали на видео с избиением. Некоторые иронизируют, почему мужчины без масок, а другие уверены, что таксист не прав.

Непонятно, кому еще предъявит полиция после этого видео.

За 40 сек больше экшена, чем у меня за все время карантина.

Почему без масок, где соблюдение дистанции в два метра, температуру друг другу померили? Бардак какой-то....

Как водитель такси с 20 летним стажем одобряю. Жаль, что сам так не делал, хотя бывало таких случаев валом. Жалел убогих. А зря...

Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной.