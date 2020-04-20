В Киеве таксист зверски избил пассажира: люди снимали на камеру (видео)

В Киеве сняли на видео избиение мужчины водителем такси
В Киеве водитель такси жестоко избил пассажира за то, что тот не хотел оплатить проезд. Так утверждают авторы видео, на котором сняли драку двух мужчин. Видеоролик опубликовали на странице в Facebook "Киев Оперативный".
В видео показано, как дерутся двое мужчин, они избивают друг друга руками и ногами, а сама драка является довольно суровой и жесткой. Рядом стоит припаркованный автомобиль, возле которого и происходит побоище. В конце ролика можно увидеть, как таксист повалил мужчину на землю и снял с него верхнюю одежду.
"Вот что будет с пассажирами, которые не будут расчитываться за услуги такси и покидать авто", - сказано в сообщении.
Видео можно посмотреть здесь.
В комментариях украинцы отреагировали на видео с избиением. Некоторые иронизируют, почему мужчины без масок, а другие уверены, что таксист не прав.
Скриншот комментариев (Facebook)
Как мы ранее писали, таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной.