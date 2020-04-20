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В Киеве таксист зверски избил пассажира: люди снимали на камеру (видео)

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 11:05
В Киеве таксист зверски избил пассажира: люди снимали на камеру (видео)
В Киеве таксист избивал мужчину (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве сняли на видео избиение мужчины водителем такси

В Киеве водитель такси жестоко избил пассажира за то, что тот не хотел оплатить проезд. Так утверждают авторы видео, на котором сняли драку двух мужчин. Видеоролик опубликовали на странице в Facebook "Киев Оперативный".

В видео показано, как дерутся двое мужчин, они избивают друг друга руками и ногами, а сама драка является довольно суровой и жесткой. Рядом стоит припаркованный автомобиль, возле которого и происходит побоище. В конце ролика можно увидеть, как таксист повалил мужчину на землю и снял с него верхнюю одежду.

"Вот что будет с пассажирами, которые не будут расчитываться за услуги такси и покидать авто", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть здесь.

В комментариях украинцы отреагировали на видео с избиением. Некоторые иронизируют, почему мужчины без масок, а другие уверены, что таксист не прав.

  • Непонятно, кому еще предъявит полиция после этого видео.
  • За 40 сек больше экшена, чем у меня за все время карантина.
  • Почему без масок, где соблюдение дистанции в два метра, температуру друг другу померили? Бардак какой-то....
  • Как водитель такси с 20 летним стажем одобряю. Жаль, что сам так не делал, хотя бывало таких случаев валом. Жалел убогих. А зря...

В Киеве таксист зверски избил пассажира: люди снимали на камеру (видео)Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной.

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