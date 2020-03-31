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Драка с полицейскими в Киеве: громкий скандал получил продолжение

STYLERПроисшествия    31.03.2020 - 19:20
Драка с полицейскими в Киеве: громкий скандал получил продолжение
В Киеве подрался водитель с полицейскими (коллаж РБК-Украина)

В полиции отреагировали на инцидент с патрульными и киевлянином на Подоле

В Киеве водитель-нарушитель ПДД подрался с патрульными, после чего был задержан, а впоследствии врач-нарколог подтвердил у него признаки наркотического опьянения. Инцидент произошел в районе Подоле этой ночью и вызвал в сети значительный резонанс, так как знакомая подозреваемого утверждает, что это его избили полицейские.

По словам Даши Минасенко в Facebook, на ее друга хотят "повесить" нападение на правоохранителя, хотя он сам пострадал от якобы брутальных действий "копов".

В пресс-службе патрульной полиции Киева 31 марта отреагировали на происшествие и изложили свою версию. Отмечается, что водитель с признаками наркотического опьянения сначала бежал от инспекторов, а когда его догнали бросился на них с кулаками.

Сообщается, что экипаж патрульных заметил около полуночи на перекрестке улиц Набережно-Луговой и Новоконстантиновской автомобиль Mazda, водитель которого пересек двойную сплошную линию горизонтальной разметки, чем нарушил ПДД. Патрульные подали сигнал об остановке (включили синие и красные проблесковые маячки), но мужчина за рулем авто не отреагировал и наоборот ускорил движение, чтобы скрыться. В итоге нарушителя таки догнали и задержали на перекрестке улиц Набережно-Рыбацкой и Электриков.

"Во время общения патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Общаясь с инспекторами, мужчина вел себя вызывающе и агрессивно. На законные требования патрульных предъявить для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы на авто не отреагировал, зато нецензурно ругался в сторону полицейских", - говорится в сообщении правоохранителей.

Также подчеркивается, что патрульные неоднократно предупреждали водителя о применении полицейских мер принуждения, но он не реагировал.

При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате чего один из патрульных получил телесные повреждения и обратился за помощью в больницу.

Нарушителя доставили в медучреждение, где у него подтвердили признаки наркотического опьянения.

В отношении водителя полицейские составили админматериалы по ч.1 ст.122 (Нарушение требований дорожной разметки), по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего полицейского, который пытался похитить мужа секретаря Верховного суда с целью шантажа и выкупа в размере 300 тысяч долларов.

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