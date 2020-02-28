Таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной

Козак Гаврилюк объяснил, почему идеально подходит для работы таксистом
Михаил Гаврилюк высказался о работе таксистом в Киеве после окончания своей деятельности в качестве народного депутата VIII созыва.
40-летний активист Евромайдана, козак Четвертой сотни прокомментировал в Facebook ажиотаж вокруг своей персоны и с сарказмом ответил на слухи о своем богатстве.
"Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками "Прижало? Бывший нардеп работает таксистом". Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки "Гаврилюку не хватило средств на второй водопад" или "Гаврилюк притворяеться бедным, чтобы скрыть свои преступления", - написал козак Гаврилюк.
Также экс-нардеп признался, почему выбрал для себя именно такую работу.
"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост", - шутит Гаврилюк.
Кроме того, добавил он, быть таксистом не является работой его мечты, но "сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не чураюсь".
Отметим, что в комментариях к сообщению Гаврилюка звучат очень теплые слова поддержки, в том числе и со стороны извесных украинцев.
Так, поэт и детский писатель, издатель Иван Малкович высказал экс-нардепу свое уважение.
"Михаил, вы для меня навсегда один из непокоренных украинских героев. Мое уважение" - написал он.
Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка
Актер и сценарист, телеведущий и легендарный сказочник Сашко Лирнык отметил честность Гаврилюка.
"Я вас искренне уважаю! Настоящий честный украинец. Как и должно быть. Как нас родители воспитывали. Спасибо вам", - говорится в комменте.
Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка
А известный журналист и музыкант Богдан Кутепов вообще признался, что и сам таксует.
Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка
Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка
Напомним, что Гаврилюк не спешил ранее заканчивать политическую карьеру. На выборах в парламент 2019 года он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Но выборы он проиграл с результатом 0,56% - за него отдали голоса всего 512 человек.