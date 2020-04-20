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У Києві таксист по-звірячому побив пасажира: люди знімали на камеру (відео)

STYLERЖиття    20.04.2020 - 11:05
У Києві таксист по-звірячому побив пасажира: люди знімали на камеру (відео)
У Києві таксист бив чоловіка (колаж: РБК-Україна)

У Києві зняли на відео побиття чоловіка водієм таксі

У Києві водій таксі жорстоко побив пасажира за те, що той не хотів оплатити проїзд. Так стверджують автори відео, на якому зняли бійку двох чоловіків. Відеоролик опублікували на сторінці в Facebook "Київ Оперативний".

У відео показано, як б'ються двоє чоловіків, вони б'ють один одного руками і ногами, а сама бійка є досить суворою і жорсткою. Поруч стоїть припаркований автомобіль, біля якого і відбувається побоїще. В кінці ролика можна побачити, як таксист повалив чоловіка на землю і зняв з нього верхній одяг.

"От що буде з пасажирами, які не будуть розраховуватись за послуги таксі та залишати авто", - сказано в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

В коментарях українці відреагували на відео з побиттям. Деякі іронізують, чому чоловіки без масок, а інші впевнені, що таксист не прав.

  • Незрозуміло, кому ще пред'явить поліція після цього відео.
  • За 40 сек більше екшену, ніж у мене за весь час карантину.
  • Чому без масок, де дотримання дистанції в два метри, температуру один одному поміряли? Бардак якийсь....
  • Як водій таксі з 20 річним стажем схвалюю. Шкода, що сам так не робив, хоча бувало таких випадків валом. Шкодував убогих. А даремно...

У Києві таксист по-звірячому побив пасажира: люди знімали на камеру (відео)Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, таксист Гаврилюк зробив відверте зізнання: реакція українців виявилася несподіваною.

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