У Києві таксист по-звірячому побив пасажира: люди знімали на камеру (відео)

У Києві зняли на відео побиття чоловіка водієм таксі
У Києві водій таксі жорстоко побив пасажира за те, що той не хотів оплатити проїзд. Так стверджують автори відео, на якому зняли бійку двох чоловіків. Відеоролик опублікували на сторінці в Facebook "Київ Оперативний".
У відео показано, як б'ються двоє чоловіків, вони б'ють один одного руками і ногами, а сама бійка є досить суворою і жорсткою. Поруч стоїть припаркований автомобіль, біля якого і відбувається побоїще. В кінці ролика можна побачити, як таксист повалив чоловіка на землю і зняв з нього верхній одяг.
"От що буде з пасажирами, які не будуть розраховуватись за послуги таксі та залишати авто", - сказано в повідомленні.
Відео можна побачити тут.
В коментарях українці відреагували на відео з побиттям. Деякі іронізують, чому чоловіки без масок, а інші впевнені, що таксист не прав.
Скріншот коментарів (Facebook)
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