У Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову (відео)

Фото: у Києві таксист висадив пасажирів, які сказали, що ненавидять українську мову (freepik.com)

У Києві таксист вирішив висадити пасажирів після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися. Крім того, чоловік жінки заявив, що він виріс у Києві на Бессарабці, а таксист взагалі з іншого міста. При цьому водій ввічливо попросив їх вийти з авто і віддав їм гроші за поїздку. В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні. Відео: Telegram-канал "Реальний Київ"