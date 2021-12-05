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У Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову (відео)

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Київ , Неділя 05 грудня 2021 21:58
У Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову (відео) Фото: у Києві таксист висадив пасажирів, які сказали, що ненавидять українську мову (freepik.com)
Автор: Styler

У Києві таксист вирішив висадити пасажирів після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися.

Крім того, чоловік жінки заявив, що він виріс у Києві на Бессарабці, а таксист взагалі з іншого міста. При цьому водій ввічливо попросив їх вийти з авто і віддав їм гроші за поїздку.

В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.

Відео: Telegram-канал "Реальний Київ"

Нагадаємо, у київській школі вибухнув скандал з вчителькою, яка заявила, що вона не українка, а росіянка і пишається цим. Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.

Викладач німецької мови обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона сказала, що 70 років в Україні говорили російською.

Ми також писали про те, що школярки з відео "Батько наш Бандера" розвінчали пропаганду росЗМІ. Дівчатка розповіли, як все було насправді.

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