У Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову (відео)
У Києві таксист вирішив висадити пасажирів після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".
Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися.
Крім того, чоловік жінки заявив, що він виріс у Києві на Бессарабці, а таксист взагалі з іншого міста. При цьому водій ввічливо попросив їх вийти з авто і віддав їм гроші за поїздку.
В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.
Відео: Telegram-канал "Реальний Київ"
Нагадаємо, у київській школі вибухнув скандал з вчителькою, яка заявила, що вона не українка, а росіянка і пишається цим. Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.
Викладач німецької мови обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона сказала, що 70 років в Україні говорили російською.
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