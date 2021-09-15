В Киеве таксист устроил ДТП и "спихнул" все на пассажирку (фото)
В Киеве водитель такси устроил ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры двух автомобилей.
Об этом сообщает Оперативный в Facebook.
ДТП произошло в Печерском районе на улице Бойчука (бывшая Киквидзе). Водитель такси ехал на автомобиле Peugeot в левой полосе, а машина Ford - в правой.
"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя в зеркала, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - рассказали в паблике.
Отмечается, что с места происшествия пассажиров из двух авто увезли в больницу.
В Киеве произошло ДТП с участием таксиста (фото: facebook.com/operativeukr)
Как мы ранее сообщали, в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента.
Также мы рассказывали,что в Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.