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В Киеве таксист устроил ДТП и "спихнул" все на пассажирку (фото)

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Киев, Среда 15 сентября 2021 13:15
В Киеве таксист устроил ДТП и "спихнул" все на пассажирку (фото) В Киеве водитель такси устроил ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель такси устроил ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры двух автомобилей.

Об этом сообщает Оперативный в Facebook.

ДТП произошло в Печерском районе на улице Бойчука (бывшая Киквидзе). Водитель такси ехал на автомобиле Peugeot в левой полосе, а машина Ford - в правой.

"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя в зеркала, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - рассказали в паблике.

Отмечается, что с места происшествия пассажиров из двух авто увезли в больницу.

В Киеве таксист устроил ДТП и &quot;спихнул&quot; все на пассажирку (фото)В Киеве таксист устроил ДТП и &quot;спихнул&quot; все на пассажирку (фото)В Киеве произошло ДТП с участием таксиста (фото: facebook.com/operativeukr)

Как мы ранее сообщали, в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента.

Также мы рассказывали,что в Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

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