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В Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 21:44
В Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента Фото: в Киеве таксист избил итальянку (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве таксист подвез к отелю "Президент" двух итальянок пожилого возраста. После того как с ним расплатились он толкнул, а потом и ударил одну их них. Мужчина также попытался договорится с очевидцами инцидента.

Об этом случае рассказала жительница столицы Ольга Немцева на своей странице в Facebook.

После случившегося иностранки быстро зашли в отель.

"Я окаменела от увиденного и от того, что охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит", - написала девушка, которая все это видела вместе с мужем.

В Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента

В Киеве таксист избил итальянку (фото: facebook.com/nemceva.olga)

Ольга заблокировала своим авто машину таксиста и пригрозила ему судом. Он начал доказывать ей, что все сделал правильно и ему просто не повезло, что она ехала за ним.

Потом он начал просить ничего никому не рассказывать. Ольга повела его к женщинам на ресепшн просить прощения.

В Киеве таксист избил итальянку (видео: facebook.com/nemceva.olga)

"Но этих извинений мало! Я не хочу, чтобы такой "уважаемый" попался моей или вашей маме! Поэтому публикую этот пост. Параллельно обращаюсь в МВД. Я не хочу, чтобы в моей стране был имидж бандитского края, где нельзя даже безопасно в гостиницу доехать", - добавила она.

Напомним, в Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

Ранее под Запорожьем пьяный таксист "покатал" на капоте полицейского и сломал ему обе ноги.

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