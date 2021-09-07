В Киеве таксист Uber прокатил ребенка в багажнике: в сеть попало видео

Как объяснил автор видео в комментариях, ребенка в багажнике автомобиля такси он снял случайно. В пробке он тянулся за машиной Uber в параллельных рядах, поэтому ребенок попал в кадр.

Когда движение возобновилось, водитель уехал немного вперед, но остановился, чтобы заснять то, что происходило дальше.

Кроме того, пользователи в комментариях поспорили о том, действительно ли ребенок ехал в багажнике, так как автомобиль модели универсал и это могло быть дополнительное сидение сзади.

Однако на кадрах видео видно, что ребенок почти вплотную находится к заднему стеклу, а это значит, что его действительно посадили в багажник.

Стоит отметить, что согласно правилам дорожного движения ребенка в автомобиле нужно перевозить только в специальном кресле. При отсутствии кресла можно использовать бустер. В крайнем случае – ребенок должен находиться на заднем сидении и быть плотно пристегнут ремнями безопасности.

За отсутствие кресла и безопасность маленьких пассажиров по закону отвечает водитель транспортного средства.