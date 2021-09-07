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У Києві таксист Uber прокотив дитину в багажнику: в мережу потрапило відео

Автор: Анна Шиканова

Таксисти популярних служб таксі майже щодня стають героями новин. Основні причини-порушення всіх можливих правил руху або курйозні ситуації. Однак у Києві водій служби Uber шокував людей новою витівкою - він провіз дитину в багажнику через те, що у нього не виявилося спеціального дитячого крісла.

Відео небезпечної поїздки розмістили в "Київ Оперативний".

Як пояснив автор відео в коментарях, дитину в багажнику автомобіля Таксі він зняв випадково. У пробці він тягнувся за машиною Uber в паралельних рядах, тому дитина потрапила в кадр.

Коли рух відновився, водій поїхав трохи вперед, але зупинився, щоб зняти те, що відбувалося далі.

Крім того, користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику, через те, що автомобіль моделі універсал і це могло бути додаткове сидіння ззаду.

Однак на кадрах відео видно, що дитина майже впритул знаходиться до заднього скла, а це означає, що його дійсно посадили в багажник.

Варто відзначити, що згідно з правилами дорожнього руху дитину в автомобілі потрібно перевозити тільки в спеціальному кріслі. При відсутності крісла можна використовувати бустер. В крайньому разі - дитина повинна перебувати на задньому сидінні та бути щільно пристебнутий ременями безпеки.

За відсутність крісла і безпеку маленьких пасажирів за законом відповідає водій транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту.

А також розповідали про те, що у Дніпрі таксисти жорстоко знущалися з пасажира, який не заплатив за проїзд.

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Водійське посвідченняUber