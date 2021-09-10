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В Киеве строят 10-этажный "храмовый комплекс" с апартаментами: первые фото

Автор: Роман Мирончук

В Киеве возле станции метро "Славутич" начали строить десятиэтажный "храмовый комплекс" с апартаментами. Разрешение на строительство Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала компании "Столичный актив" 31 августа.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Новый комплекс будет находится в Дарницком районе Киева по адресу ул. Заречная, 45. В нем будет насчитываться 176 апартаментов.

Проект комплекса (фото: nashigroshi.org)

Строительство запланировано на участке площадью 1,07 га в зоне охраняемого ландшафта. Целевое назначение земли - для строительства, эксплуатации и обслуживания храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова.

Строительство комплекса (фото: lun.ua)

Стоит отметить, что этот храм уже построен. При этом его возвели в 2016 году.

Строительство комплекса (фото: lun.ua)

Напомним, в селе Крюковщина Киевской области происходит активная застройка. При этом на 12 ЖК нет ни одной новой школы. Теперь дети вынуждены учится в коридорах, библиотеках, актовых залах.

Учителя проводят линейки в две очереди. Занятия в школе также проходит в две смены, и заканчиваются после восьми вечера.

Ранее сообщалось о том, что запуск метро на Виноградарь снова откладывается. Генеральный подрядчик работ просит перенести сроки действия договора с КП "Киевский метрополитен".

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Киев