У Києві в устілку п'яний прокурор їздив по місту і втік від копів в кущі (відео)

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Від проходження тесту на алкоголь прокурор навідріз відмовився

У Києві поліція зупинила п'яного водія, який виявився прокурором Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури. Чиновник не встиг скоїти ДТП, через те, що очевидці доповіли патрульним про його стан. Інцидент стався на Голосіївському проспекті.

Леляк Ярослав Олександрович керував автомобілем Chevrolet Cruz, будучи неабияк напідпитку. Проходити тест на алкоголь він навідріз відмовився. Прокурор не розумів, чому його зупинила поліція, навіщо у нього забирають документи і просять пройти тест на драгері. До того ж, він весь час гикав.

Фото: П'яний прокурор Леляк Ярослав (kiev.informator.ua)

Відзначається, що він ледве говорив, у нього заплітався язик. Після довгих переговорів з патрульними, Леляк нібито погодився пройти алкотест, але як виявилося, він задумав хитрий план - втекти від поліцейських. Прокурор швидко стрибнув у кущі, перед цим закривши свій автомобіль.

Фото: Під час розмови з поліцією він весь час гикав (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що за законом правоохоронці не можуть затримати прокурора, якщо не був виявлений факт ДТП. Йому просто прийде повістка до суду, а машину заберуть на штрафмайданчик.

Відео: Прокурора зупинили в Києві (kiev.informator.ua)

Як ми раніше писали, у Харкові сталося смертельне ДТП з двома жертвами. Вночі автомобілі "Жигулі" і BMW влаштували гонки, які закінчилися аварією близько двох годин ночі на Московському проспекті.

До речі, у Рівненській області патрульна поліція затримала горе-водія, який був смертельно п'яний.