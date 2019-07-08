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Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителя

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 19:00
Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителя
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

У мужчины в крови обнаружено 5 промилле алкоголя

В Ровенской области патрульная полиция задержала горе-водителя, который был пьян в стельку.  Так, копы отреагировали на сигнал, поступивший от местных жителей. После прохождения алко-теста, в крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя, сообщают на странице полиции в Twitter.

Правоохранители предупреждают украинских водителей не садиться в таком состоянии за руль автомобиля, так как можно наделать много неприятностей и бед.

"Дракона Дейнерис Тарґариен нашли в Ровенской области! Патрульные оперативно среагировали на вызов местных жителей и задержали "огнедышащего" человека с рекордными 5 промилле алкоголя в крови. Такие драконы могут наделать много неотвратимых бед, поэтому увидев их - звоните 102!" - сказано в сообщении.

Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителяСкриншот поста (twitter.com/patrolpoliceua)

Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителяФото: Пьяный водитель в Ровенской области (twitter.com/patrolpoliceua)

В комментариях пользователи соцсети поинтересовались, сколько это, если считать в бутылках водки.

  • Сколько это в бутылках водки?
  • Так он просто "визитку" дома забыл :) Шо же вы такие бесчувственные и непонимающие!!
  • Штраф 69 гривен.

 

Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителяСкриншот комментариев (twitter.com/patrolpoliceua)

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