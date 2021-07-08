В Киеве стало опасно дышать: в воздухе половина таблицы Менделеева

В Киеве в последние дни стало опасно дышать, так как концентрация вредных веществ в воздухе резко увеличилась.
Об этом сообщила на сайте Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского были взяты в период с 29 июня по 5 июля 2021.
Отмечается, что в столичном воздухе отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержанием:
Судя по данным геофизической лаборатории, центр Киева и район Центрального автовокзала являются районами с наиболее загрязненным воздухом.
Из-за сильной жары и отсутствия дождей в Киеве вредные вещества в атмосфере рассеиваются намного дольше. В ближайшие дни прогноз по воздуху - неблагоприятный. Опасные вещества будут рассеиваться медленнее. Постарайтесь это время проводить вдали от города и ближе к лесу, в котором намного больше свежего воздуха.
Как мы сообщали ранее, в Киев ограничили въезд грузовиков из-за жары.