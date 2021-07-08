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В Киев ограничили въезд грузовиков из-за жары

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Киев, Четверг 08 июля 2021 10:30
В Киев ограничили въезд грузовиков из-за жары Фото: въезд грузовиков в Киев ограничат с 11:00 утра четверга (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киев сегодня ограничат въезд грузовиков из-за жары. Ограничение начнет действовать с 11:00 четверга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную патрульную полицию.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.

Напомним, в Киеве 1 июля с 14:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.

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