У Києві стало небезпечно дихати: у повітрі половина таблиці Менделєєва

У Києві в останні дні стало небезпечно дихати, бо концентрація шкідливих речовин в повітрі різко збільшилася.
Про це повідомила на сайті Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Дані спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського були взяті в період з 29 червня по 5 липня 2021.
Відзначається, що в столичному повітрі відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:
Судячи з даних геофізичної лабораторії, центр Києва і район Центрального автовокзалу є районами з найбільш забрудненим повітрям.
Через сильну спеку і відсутність дощів у Києві шкідливі речовини в атмосфері розсіюються набагато довше. Найближчими днями прогноз по повітрю - несприятливий. Небезпечні речовини будуть розсіюватися повільніше. Намагайтеся цей час проводити далеко від міста і ближче до лісу, в якому набагато більше свіжого повітря.
Як ми повідомляли раніше, до Києва обмежили в'їзд вантажівок через спеку.