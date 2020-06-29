В Киеве стали чаще грабить людей на улице: забирают даже продукты

В Киеве грабят людей (коллаж РБК-Украина)

В Киеве после ослабления карантина на людей начали чаще нападать воры

В Киеве после ослабления карантина участились уличные грабежи. Всего за неделю в столице совершено 29 грабежей. Так как людей сейчас в городе намного больше, мошенники активизировались и снова вышли на улицы с преступной деятельностью.

Как пишет "Обозреватель", нападения происходят вне зависимости от времени суток. Отбирают у людей кошельки, мобильные телефоны, золотые ювелирные изделия и даже продукты.

Отметим, что золотые украшения обычно снимают с женщин около 40 лет в светлое время суток. Так, например, 25 июня в Дарницком районе на ул. Руднева грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины. В Деснянском и Днепровском районе произошли подобные преступления, все это происходило с 11 до 19.

Больше всего преступники охотятся на мобильные телефоны. Это для них является ценный добычей, так как смартфон всегда можно продать и если у человека нет с собой кошелька, мобильный все равно всегда при себе.

Нетипичные грабежи после ослабления карантина также участились.

Например, вечером 21 июня на Вокзальной площади преступник выхватил у девушки пакет с продуктами. Правоохранители задержали грабителя, им оказался 43-летний житель Львовской области.

Этой же ночью в Днепровском районе четверо неизвестных отобрали травматический пистолет у 26-летнего мужчины. Он пытался дать отпор грабителям, но не удалось. Это произошло на бульваре Перова.

Стоит отметить, что очень "популярны" грабежи в местах отдыха. В Киеве это Гидропарк, Труханов остров. В последнем указанном месте воры подошли к парню и забрали у него две тысячи гривен.

Как мы ранее писали, киевляне начали находить метки воров на своих квартирах.

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Автор: Людмила Жукова