У Києві стали частіше грабувати людей на вулиці: забирають навіть продукти

У Києві грабують людей (колаж РБК-Україна)

У Києві після ослаблення карантину на людей почали частіше нападати злодії

У Києві після ослаблення карантину почастішали вуличні грабежі. Всього за тиждень у столиці скоєно 29 грабежів. Так як людей нині у місті набагато більше, шахраї активізувалися і знову вийшли на вулиці зі злочинною діяльністю.

Як пише "Обозреватель", напади відбуваються незалежно від часу доби. Відбирають у людей гаманці, мобільні телефони, золоті ювелірні вироби і навіть продукти.

Зазначимо, що золоті прикраси зазвичай знімають з жінок близько 40 років у світлий час доби. Так, наприклад, 25 червня в Дарницькому районі на вул. Руднєва грабіжник зірвав золотий ланцюжок з шиї жінки. У Деснянському і Дніпровському районі відбулися подібні злочини, все це відбувалося з 11 до 19.

Найбільше злочинці полюють на мобільні телефони. Це для них є цінною здобиччю, через те, що смартфон завжди можна продати і якщо у людини немає з собою гаманця, мобільний все одно завжди при собі.

Нетипові грабежі після ослаблення карантину також почастішали.

Наприклад, увечері 21 червня на Вокзальній площі злочинець вихопив у дівчини пакет з продуктами. Правоохоронці затримали грабіжника, ним виявився 43-річний житель Львівської області.

Цієї ж ночі в Дніпровському районі четверо невідомих відібрали травматичний пістолет у 26-річного чоловіка. Він намагався дати відсіч грабіжникам, але не вдалося. Це сталося на бульварі Перова.

Варто відзначити, що дуже "популярні" грабежі в місцях відпочинку. У Києві це Гідропарк, Труханів острів. В останньому зазначеному місці злодії підійшли до хлопця і забрали у нього дві тисячі гривень.

Як ми раніше писали, кияни почали знаходити мітки злодіїв на своїх квартирах.

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Автор: Людмила Жукова