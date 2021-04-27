В Киеве стафф загрыз маленькую собаку: хозяин специально натравливает пса

"На Оболони хозяин стаффордширского терьера натравливает своего пса на маленьких собак. Уже три собачки мертвы. Сегодня на глазах у подружки он убил еще одну. Мужику все пофиг, еще и угрожает. Полиция по сути ничего сделать не может. Как быть? Киев, ул. Героев Сталинграда - Маршала Малиновского", - говорится в сообщении.

Позже на канале сообщили, что полиция задержала мужчину, который натравливает своего пса на других собак.

"Оказалось, что он ранее судим и постоянно кошмарит своих соседей - то нагонит "блях" и займет сразу 3-4 места, то устраивает поджоги. Ранее на него управы не было. Посмотрим, что сейчас сделают правоохранители", - написали на канале.

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.