У Києві стафф загриз маленьку собаку: господар спеціально нацьковує пса

"На Оболоні господар стаффордширського тер'єра нацьковує свого пса на маленьких собак. Вже три собачки мертві. Сьогодні на очах у подружки він убив ще одну. Мужику все пофіг, ще й загрожує. Поліція по суті нічого зробити не може. Як бути? Київ, вул. Героїв Сталінграда - Маршала Малиновського", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на каналі повідомили, що поліція затримала чоловіка, який нацьковує свого пса на інших собак.

"Виявилося, що він раніше судимий і постійно кошмарить своїх сусідів - то нажене "блях" і займе відразу 3-4 місця, то влаштовує підпали. Раніше на нього управи не було. Подивимося, що зараз зроблять правоохоронці", - написали на каналі.

Користувачі Мережі також прокоментували інцидент.