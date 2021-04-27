У Києві стафф загриз маленьку собаку: господар спеціально нацьковує пса

У Києві стаффордширський тер'єр на смерть загриз маленьку собаку. Інцидент стався на Оболоні. При цьому жителі міста кажуть, що чоловік спеціально нацьковує свого вихованця на маленьких собак. Вже загинуло троє тварин.

"На Оболоні господар стаффордширського тер'єра нацьковує свого пса на маленьких собак. Вже три собачки мертві. Сьогодні на очах у подружки він убив ще одну. Мужику все пофіг, ще й загрожує. Поліція по суті нічого зробити не може. Як бути? Київ, вул. Героїв Сталінграда - Маршала Малиновського", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на каналі повідомили, що поліція затримала чоловіка, який нацьковує свого пса на інших собак.

"Виявилося, що він раніше судимий і постійно кошмарить своїх сусідів - то нажене "блях" і займе відразу 3-4 місця, то влаштовує підпали. Раніше на нього управи не було. Подивимося, що зараз зроблять правоохоронці", - написали на каналі.

Користувачі Мережі також прокоментували інцидент.