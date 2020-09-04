В Киеве спустят самый большой флаг Украины: что случилось

В Киеве решили заменить полотнище самого большого флага в Украине. Стяг-рекордсмен, торжественно поднятый на печерских холмах две недели назад, спустят в ночь на 5 сентября.

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп рассказал в своем Facebook, что для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы для проверки, в каком состоянии находится стяг и инженерные элементы флагштока.

Кроме проведения работы по замене полотнища флага, также проверят лебедки и сигнальные огни для самолетов.

"В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на другое, выполненное из другого материала. Также в зависимости от погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, шторма, снегопада - полотнище флага может быть спущено", - отметил чиновник.

Также заместитель мэра столицы рассказал о графике, по которому будут проводить работы с флагом:

1 раз в сутки будут проверяться осветительные приборы комплекса и профилактический осмотр полотна флага на предмет механических повреждений - без спуска полотна.

1 раз в две недели флаг будет проходить профилактический осмотр на предмет механических повреждений - со спуском.

1 раз в месяц будут осуществлять проверку клеммных соединений и открытых контактов сооружения, проверка дистанционного пульта и шкафы управления флагом, замену флага для текущего осмотра и ремонта - со спуском полотна и его заменой, обзор подъемных механизмов поднятия флага.

1 раз в 3 месяца будут заменяться лампы лазерной подсветки флагштока.

1 раз в 6 месяцев будут проверять соединительные части флагштока и смазку маслом цепной системы поднятия флага.

1 раз в год будут проводиться работы по проверке сооружения относительно повреждения, возникновения ржавчины, а также проверять крепления тросов, клеммы, соединительные элементы и тому подобное.

Все работы по обслуживанию проводить только в ночное время.

Напомним, что сооружение киевского флагштока является крупнейшим на территории Украины, высота которого достигает почти 90 метров, а вес 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Торжественная церемония поднятия флага состоялась вечером 22 августа.

Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали вандала, который "атаковал" самый большой флаг Украины и пытался сломать освещение на территории нового мемориала на Печерске у подножия флагштока.