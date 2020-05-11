В Киеве спортсмены массово бросились в "качалки" после смягчения карантина

Спорт во время карантина (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве смягчили, и спортсмены начали заниматься на улице

Смягчение карантина в Киеве началось с понедельника, 11 мая. Спортсмены массово вышли на улицу, где начали проводить свои тренировки. На данное время - это альтернатива занятиям в спортзалах, которые еще закрыты, но и здесь есть нюансы.

Дело в том, что в Украине пока разрешено тренироваться только спортсменам национальных сборных. При этом обычные граждане на Оболонской набережной, несмотря на запрет, играют в командные виды спорта и проводят групповые тренировки.

Спортсмены вышли на тренировки в Киеве (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Спортом также занимаются в известном тренажерном зале в Гидропарке, который установлен на открытом воздухе. Полиция еще 10 мая сняла кордон на мосту, который ведет к тренажерам. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Спортсмены вышли на тренировки в Киеве (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Спортсмены рассказали, что счастливы вернуться к своим тренировкам. Стоит отметить, что из-за невозможности заниматься спортом сильно страдали спортсмены, которые употребляют химические препараты для роста массы и силы. При резком прекращении приема препаратов и тренировок у них ухудшалось самочувствие. Некоторым даже пришлось ложиться под капельницу.

Спортсмены вышли на тренировки в Киеве (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Напомним, что в Гидропарке полиция ловила полуголого мужчину, который переплыл Днепр, чтобы попасть в "качалку". Позже стало известно, что этот спортсмен работает фитнес-тренером в одном из столичных спортзалов.