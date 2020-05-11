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У Києві спортсмени масово кинулися в "качалки" після пом'якшення карантину

STYLERЖиття    11.05.2020 - 15:27
У Києві спортсмени масово кинулися в "качалки" після пом'якшення карантину
Спорт під час карантину (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві пом'якшили, і спортсмени почали займатися на вулиці

Пом'якшення карантину у Києві почалося з понеділка, 11 травня. Спортсмени масово вийшли на вулицю, де почали проводити свої тренування. На даний час - це альтернатива заняттям в спортзалах, які ще закриті, але і тут є нюанси.

Річ у тім, що в Україні поки дозволено тренуватися тільки спортсменів національних збірних. При цьому звичайні громадяни на Оболонській набережній, всупереч забороні, грають в командні види спорту і проводять групові тренування.

У Києві спортсмени масово кинулися в &quot;качалки&quot; після пом'якшення карантинуУ Києві спортсмени масово кинулися в &quot;качалки&quot; після пом'якшення карантину

Спортсмени вийшли на тренування в Києві (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Спортом також займаються у відомому тренажерному залі в Гідропарку, який встановлений на відкритому повітрі. Поліція ще 10 травня зняла кордон на мосту, що веде до тренажерів. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

У Києві спортсмени масово кинулися в &quot;качалки&quot; після пом'якшення карантину

Спортсмени вийшли на тренування в Києві (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Спортсмени розповіли, що щасливі повернутися до своїх тренувань. Варто зазначити, що через неможливості займатися спортом сильно страждали спортсмени, які вживають хімічні препарати для зростання маси та сили. При різкому припиненні прийманні препаратів і тренувань у них погіршувалося самопочуття. Декому навіть довелося лягати під крапельницю.

У Києві спортсмени масово кинулися в &quot;качалки&quot; після пом'якшення карантину

Спортсмени вийшли на тренування в Києві (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Нагадаємо, що в Гідропарку поліція ловила напівголого чоловіка, який переплив Дніпро, щоб потрапити в "качалку". Пізніше стало відомо, що цей спортсмен працює фітнес-тренером в одному зі столичних спортзалів.

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