В Киеве спасатели помогли подростку освободиться от опасных "украшений"

В Киеве спасатели помогли 15-летнему подростку, который в ходе игры надел на себя капроновые стяжки, и не смог их снять. Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, около 19:00 на Оболони.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киев на своей странице в Facebook .

Спасатели провели беседу с пострадавшим и его друзьями и объяснили правила безопасного отдыха.

С помощью кусачек спасатели освободили руки парня из "плена". К счастью, подросток отделался небольшими царапинами.

Напомним, на водопаде Каменка в Сколе Львовской области погиб 12-летний школьник. Во время экскурсии мальчик подошел слишком близко к краю водопада, поскольку захотел сделать селфи. Он поскользнулся и упал в воду, на камни.

Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели. Но, травмы были не совместимые с жизнью.

После трагедии классный руководитель попала в больницу с сердечным приступом. Еще одного преподавателя госпитализировали из-за того, что он долгое время находился в холодной воде, когда пытался спасти ребенка.

В Гибели парня обвинили учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень. Ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

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