У Києві рятувальники допомогли підлітку звільнитися від небезпечних "прикрас"

У Києві рятувальники допомогли 15-річному підлітку, який в ході гри надів на себе капронові стяжки, і не зміг їх зняти. Інцидент стався в понеділок, 17 серпня, близько 19:00 на Оболоні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Київ на своїй сторінці в Facebook .

Рятувальники провели бесіду з потерпілим і його друзями і пояснили правила безпечного відпочинку.

За допомогою кусачок рятувальники звільнили руки хлопця з "полону". На щастя, підліток відбувся невеликими подряпинами.

Нагадаємо, на водоспаді Кам'янка в Сколе Львівської області загинув 12-річний школяр. Під час екскурсії хлопчик підійшов надто близько до краю водоспаду, оскільки захотів зробити селфі. Він послизнувся і впав у воду, на камені.

Дитину намагалися врятувати вчителя, місцеві жителі і рятувальники. Але, травми були не сумісні з життям.

Після трагедії класний керівник потрапила в лікарню з серцевим нападом. Ще одного викладача госпіталізували через те, що він довгий час перебував у холодній воді, коли намагався врятувати дитину.

У Загибелі хлопця звинуватили вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребінь. Їй загрожує тюремне ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

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