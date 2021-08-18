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У Києві рятувальники допомогли підлітку звільнитися від небезпечних "прикрас"

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Київ, Середа 18 серпня 2021 18:46
У Києві рятувальники допомогли підлітку звільнитися від небезпечних "прикрас" Фото: рятувальники допомогли підлітку в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Роман Мирончук

У Києві рятувальники допомогли 15-річному підлітку, який в ході гри надів на себе капронові стяжки, і не зміг їх зняти. Інцидент стався в понеділок, 17 серпня, близько 19:00 на Оболоні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Київ на своїй сторінці в Facebook.

За допомогою кусачок рятувальники звільнили руки хлопця з "полону". На щастя, підліток відбувся невеликими подряпинами.

Рятувальники провели бесіду з потерпілим і його друзями і пояснили правила безпечного відпочинку.

У Києві рятувальники допомогли підлітку звільнитися від небезпечних &quot;прикрас&quot;

Рятувальники допомогли підліткові в Києві (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, на водоспаді Кам'янка в Сколе Львівської області загинув 12-річний школяр. Під час екскурсії хлопчик підійшов надто близько до краю водоспаду, оскільки захотів зробити селфі. Він послизнувся і впав у воду, на камені.

Дитину намагалися врятувати вчителя, місцеві жителі і рятувальники. Але, травми були не сумісні з життям.

Після трагедії класний керівник потрапила в лікарню з серцевим нападом. Ще одного викладача госпіталізували через те, що він довгий час перебував у холодній воді, коли намагався врятувати дитину.

У Загибелі хлопця звинуватили вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребінь. Їй загрожує тюремне ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Ми також писали про те, що в Дніпрі рій шершнів атакував молоду дівчину, що покусав обличчя і голову.

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