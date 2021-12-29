В Киеве сотрудники ритуального бюро требовали с женщины деньги за покойника

Детали скандала

У киевлянки Александры умер отец. Прибывшие в квартиру санитары посоветовали женщине ритуальное бюро, которое занимается погребением "под ключ". Семья заплатила 21 тысячу гривен, но чека так и не получила. С этого момента начались неприятности.

"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. В результате за транспорт мы платили наличными лично водителю. Мы платили наличными копателям, что также было сказано, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько средств еще хотели накрутить, чтобы отдать его тело", — рассказала Александра.

Она вспоминает, что получила на телефон сообщение: "Я возвращаю покойника в морг". Его прислала работница ритуального бюро, когда на кладбище ждали тело для похорон.

Полиция помогла

Когда Александра с мужем поняла, что имеют дело с мошенниками, они позвонили в полицию. После вмешательства стражей порядка тело доставили на кладбище. Свидетельство о захоронении семья до сих пор не получила, а сотрудница бюро пропала. В конторе сказали, что она вообще здесь не работала и никто ничего не может сделать.

Как не попасть на мошенников

Юристы советуют проверять документы о подтверждении деятельности самого работника и компании, которая предоставляет услуги. Требуйте за каждую услугу чек!