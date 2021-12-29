RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві співробітники ритуального бюро вимагали з жінки гроші за померлого

Автор: Людмила Жукова

У Києві ритуальне бюро цинічно вимагало з жінки гроші, у якої помер батько. Співробітники погрожували повернути тіло в морг прямо з кладовища.

Про це повідомляє "Сьогодні"

Деталі скандалу

У киянки Олександри помер батько. Санітари порадили жінці ритуальне бюро, яке займається похованням "під ключ". Сім'я заплатила 21 тисячу гривень, але чека так і не отримала. З цього моменту почалися неприємності.

"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. В результаті за транспорт ми платили готівкою особисто водієві. Ми платили готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували і вимагали. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", - розповіла Олександра.

Вона згадує, що отримала на телефон повідомлення: "Я повертаю померлого в морг". Його прислала працівниця ритуального бюро, коли на цвинтар чекали тіло для похорону.

Поліція допомогла

Коли Олександра з чоловіком зрозуміла, що мають справу з шахраями, вони подзвонили в поліцію. Після втручання правоохоронців тіло доставили на цвинтар. Свідоцтво про поховання сім'я досі не отримала, а співробітниця бюро пропала. У конторі сказали, що вона взагалі тут не працювала і ніхто нічого не може зробити.

Як не потрапити на шахраїв

Юристи радять перевіряти документи про підтвердження діяльності самого працівника і компанії, яка надає послуги. Вимагайте за кожну послугу чек!

Читайте також, як на кладовищі дітей-сиріт у Хмельницькому доглядають за безіменними могилами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ