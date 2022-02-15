В Киеве сотрудник Новой почты бросился в горящую квартиру, чтобы спасти женщину (видео)

Инцидент произошел на Куреневке на улице Кирилловская, 126/2. На видео видно, как из квартиры киевлянки на втором этаже идет густой черный дым. При этом прямо под ней находится 146 отделение Новой почты.

На видео видно, как сотрудник Новой почты забрался на козырек и потом залез на балкон горящей квартиры, где стояла женщина. Он быстро взял ее на руки и вынес на козырек. После чего полицейский забрался по лестнице на козырек, чтобы оказать помощь жительнице Киева.

Отметим, что на этом парень, который спас женщину, не остановился. Он взял огнетушитель и стоя на козырьке начал тушить пожар.

Пользователи сети прокомментировали инцидент, и похвалили молодого человека за проявленное мужество.