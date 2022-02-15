У Києві співробітник Нової пошти кинувся в палаючу квартиру, щоб врятувати жінку (відео)

Інцидент стався на Куренівці на вулиці Кирилівська, 126/2. На відео видно, як з квартири киянки на другому поверсі йде густий чорний дим. При цьому прямо під нею знаходиться 146 відділення Нової пошти.

На відео видно, як співробітник Нової пошти забрався на козирок і потім заліз на балкон палаючої квартири, де стояла жінка. Він швидко взяв її на руки і виніс на козирок. Після чого поліцейський забрався сходами на козирок, щоб надати допомогу жительці Києва.

Зазначимо, що на цьому хлопець, який врятував жінку, не зупинився. Він взяв вогнегасник і стоячи на козирку почав гасити пожежу.

Користувачі мережі прокоментували інцидент, і похвалили молодого чоловіка за проявлену мужність.