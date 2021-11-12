В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)

Председатель постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства отметил, что комплекс работал нелегально, поэтому коммунальщики "Киевблагоустройства" "быстро решили этот вопрос".

В данном комплексе были оборудованы места для ночлега, поэтому сотрудники заведения тут и проживали.

"Возможно, кто-то и ходил сюда отдыхать, но место для этого сомнительное. Теперь местные жители смогут в полной мере наслаждаться видами на берегу водоема, а не смотреть на незаконную халабуду, которая никак не украшала пейзажи", - говорится в публикации.

Депутат обратил внимание, что остальные дельцы без необходимой разрешительной документации на работу и ведущие "серую" деятельность "пусть готовятся к демонтажу".

Судя по опубликованным фото мероприятий по демонтажу построек на берегу водоема - это озеро Жандарка, возле которого расположен целый комплекс жилых высоток.

В Киеве демонтировали незаконную застройку на берегу озера Жандарка (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Буквально в пяти минутах ходьбы севернее, на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Здолбуновской, есть еще один водоем поменьше - озеро Качине, где ранее собирались создать экопарк. Так что демонтированный комплекс располагался между такими природными водоемами.

Берег киевского озера Жандарка на Позняках очистили от нелегальной застройки (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)