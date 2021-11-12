У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)

Голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою зазначив, що комплекс працював нелегально, тому комунальники "Київблагоустрою" "швидко вирішили це питання".

В даному комплексі були обладнані місця для ночівлі, тому співробітники закладу тут і проживали.

"Можливо хтось і ходив сюди відпочивати, але місце для цього сумнівне. Тепер місцеві мешканці зможуть повною мірою насолоджуватися краєвидами на березі водойми, а не дивитися на незаконну халабуду, яка ніяк не прикрашала пейзажі", - йдеться в публікації.

Депутат звернув увагу, що решта ділків без необхідної дозвільної документації на роботу і які ведуть "сіру" діяльність "нехай готуються до демонтажів".

Судячи з опублікованих фото заходів з демонтажу будівель на березі водойми - це озеро Жандарка, біля якого розташований цілий комплекс житлових висоток.

У Києві демонтували незаконну забудову на березі озера Жандарка (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Буквально в п'яти хвилинах ходьби північніше, на перехресті проспекту Григоренка і вулиці Здолбунівської, є ще одна водойма поменше - озеро Качине, де раніше збиралися створити екопарк. Так що демонтований комплекс розташовувався між такими природними водоймами.

Берег київського озера Жандарка на Позняках очистили від нелегальної забудови (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)