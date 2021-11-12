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В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 18:28
В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве демонтировали незаконную застройку на берегу озера Жандарка
Автор: Владимир Костырин

В Киеве коммунальные службы демонтировали незаконно установленный небольшой комплекс отдыха, расположенный на берегу водоема на проспекте Петра Григоренко на Позняках. Речь идет о хозяйственном двое, кафе и летней площадке.

Об этом 12 ноября сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын в своем Facebook.

Председатель постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства отметил, что комплекс работал нелегально, поэтому коммунальщики "Киевблагоустройства" "быстро решили этот вопрос".

В данном комплексе были оборудованы места для ночлега, поэтому сотрудники заведения тут и проживали.

"Возможно, кто-то и ходил сюда отдыхать, но место для этого сомнительное. Теперь местные жители смогут в полной мере наслаждаться видами на берегу водоема, а не смотреть на незаконную халабуду, которая никак не украшала пейзажи", - говорится в публикации.

Депутат обратил внимание, что остальные дельцы без необходимой разрешительной документации на работу и ведущие "серую" деятельность "пусть готовятся к демонтажу".

Судя по опубликованным фото мероприятий по демонтажу построек на берегу водоема - это озеро Жандарка, возле которого расположен целый комплекс жилых высоток.

В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)

В Киеве демонтировали незаконную застройку на берегу озера Жандарка (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Буквально в пяти минутах ходьбы севернее, на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Здолбуновской, есть еще один водоем поменьше - озеро Качине, где ранее собирались создать экопарк. Так что демонтированный комплекс располагался между такими природными водоемами.

В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)В Киеве снесли комплекс отдыха на берегу озера (фото)

Берег киевского озера Жандарка на Позняках очистили от нелегальной застройки (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Напомним, ранее мы рассказывали, как менялся Киев в течение 30 лет, и показывали знаковые места на ярких фото.

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Киев Владислав Трубицын
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