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У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 18:28
У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві демонтували незаконну забудову на березі озера Жандарка
Автор: Володимир Костирін

У Києві комунальні служби демонтували незаконно встановлений невеликий комплекс відпочинку, розташований на березі водойми на проспекті Петра Григоренка на Позняках. Йдеться про господарське приміщення, кафе та літній майданчик.

Про це 12 листопада повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин у своєму Facebook.

Голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою зазначив, що комплекс працював нелегально, тому комунальники "Київблагоустрою" "швидко вирішили це питання".

В даному комплексі були обладнані місця для ночівлі, тому співробітники закладу тут і проживали.

"Можливо хтось і ходив сюди відпочивати, але місце для цього сумнівне. Тепер місцеві мешканці зможуть повною мірою насолоджуватися краєвидами на березі водойми, а не дивитися на незаконну халабуду, яка ніяк не прикрашала пейзажі", - йдеться в публікації.

Депутат звернув увагу, що решта ділків без необхідної дозвільної документації на роботу і які ведуть "сіру" діяльність "нехай готуються до демонтажів".

Судячи з опублікованих фото заходів з демонтажу будівель на березі водойми - це озеро Жандарка, біля якого розташований цілий комплекс житлових висоток.

У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)

У Києві демонтували незаконну забудову на березі озера Жандарка (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Буквально в п'яти хвилинах ходьби північніше, на перехресті проспекту Григоренка і вулиці Здолбунівської, є ще одна водойма поменше - озеро Качине, де раніше збиралися створити екопарк. Так що демонтований комплекс розташовувався між такими природними водоймами.

У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)У Києві знесли комплекс відпочинку на березі озера (фото)

Берег київського озера Жандарка на Позняках очистили від нелегальної забудови (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінювався Київ протягом 30 років, і показували знакові місця на яскравих фото.

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Київ Владислав Трубіцин
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