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В Киеве школьница выпрыгнула с разбегу в окно: все детали

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 18:44
В Киеве школьница выпрыгнула с разбегу в окно: все детали
В Киеве девочка выпрыгнула из окна школы (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве 12-летняя девочка решила прыгнуть из окна школы

В Киеве ученица 7-го класса выпрыгнула из окна школы. ЧП произошло в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Девочка-подросток находилась в классе, учительница открыла окно и попросила всех детей выйти, но не успела оглянуться, как школьница с разбегу выпрыгнула из окна.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на перемене. В результате падения школьницу с многочисленными ранами и переломами немедленно отвезли в больницу и оказали ей первую помощь.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Что побудило ребенка совершить такой шаг - установит следствие. На данный момент мотивы поступка - неизвестны.

Видео: В школе на Отрадном девочка шагнула из окна (YouTube/Полиция Киева)

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