У Києві школярка вистрибнула з розбігу у вікно: усі деталі

У Києві дівчинка вистрибнула з вікна школи (Колаж РБК- Україна)

У Києві 12-річна дівчинка вирішила стрибнути з вікна школи

У Києві учениця 7-го класу вистрибнула з вікна школи. НП сталася в Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції. Дівчинка-підліток перебувала в класі, вчителька відкрила вікно і попросила всіх дітей вийти, але не встигла озирнутися, як школярка з розгону вистрибнула з вікна.

Як повідомили правоохоронці, інцидент стався на перерві. В результаті падіння школярку з численними ранами та переломами негайно відвезли в лікарню і надали їй першу допомогу.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Що спонукало дитину вчинити такий крок - встановить слідство. На даний момент мотиви вчинку - невідомі.

Відео: У школі на Відрадному дівчинка зробила крок з вікна (YouTube/Поліція Києва)