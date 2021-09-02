У Києві група школярів нищила дитячий майданчик: у мережі вражені від вчинку (відео)

У Києві на Лісовому масиві школярі-вандали каталися на самокатах на тенісному столі.

Так, інцидент стався 2 вересня на вул. Братиславська.

На відео видно, що троє дітей затягли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив місцевих жителів.

"1 вересня діти пішли в школи отримувати знання. Мабуть, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах по тенісному столі не можна", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку дітей