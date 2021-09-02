У Києві група школярів нищила дитячий майданчик: у мережі вражені від вчинку (відео)
У Києві на Лісовому масиві школярі-вандали каталися на самокатах на тенісному столі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".
Так, інцидент стався 2 вересня на вул. Братиславська.
На відео видно, що троє дітей затягли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив місцевих жителів.
"1 вересня діти пішли в школи отримувати знання. Мабуть, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах по тенісному столі не можна", - йдеться під відео.
У коментарях користувачі вражені від вчинку дітей
- Впадуть і будуть знати й такого робити більше не будуть;
- Це не діти, а вандали;
- Батьки будуть "радіти" славі їхніх дітей;
- Гідний вчинок, молодці;
- Ми в дитинстві теж робили незрозумілі речі, але навіщо нищити майно;
- Мда, і це наше підростаюче покоління;
- Їм, що землі мало.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік розбирав бруківку і клав її собі у сумку. Зокрема, вандал кожного дня забирав по декілька штук додому. Дії чоловіка наразі невідомі.
Також ми повідомляли, що у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст. Таким чином він вирішив перевірити міст.