В Киеве сгорел дотла пассажирский автобус: неадекват отпугивал пожарников (видео)

Автобус в Киеве на КПИ могли поджечь
В Киеве полностью сгорел пассажирский автобус Ikarus 256. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 14 июля. Транспорт был припаркован на обочине на улице Борщаговская около одного из общежитий КПИ. Пожарники предположили, что имел место поджог. Об этом сообщает "Информатор".
Также в сети опубликованы фото и видео с места происшествия.
От автобуса остался только остов, все внутри салона сгорело дотла. Сотрудники ГСЧС приблизительно целый час тушили пламя, которое в итоге практически уничтожило транспорт.
Для тушения сотрудники полиции перекрывали часть улицы.
В Киеве на КПИ сгорел автобус (Фото: kiev.informator.ua)
Как рассказали очевидцы, возгорание произошло на рассвете. Люди заметили какого-то человека до 40 лет, одетого в камуфляжные штаны и рубашку с кепкой, который вел себя очень странно. Неадекват ругался матом и кричал, чтобы автобус не тушили - мол, пусть сгорит полностью.
"Да, с*ка, гори! Так тебе и надо, пи*арас!", - орал он недалеко от пылающего транспорта.
После того, как на место происшествия прибыли пожарные, неадекват грубо ругался и на них, отвлекал, грозился и требовал прекратить тушить огонь: "Не тушите, пи*арасы, так ему и надо!"
Затем странный тип скрылся.
Как полагают спасатели, причиной возгорания мог стать поджег со стороны передней двери автобуса.
Правоохранители в настоящее время ищут владельца автобуса.
Следственно-оперативная группа также выясняет все детали инцидента. Начато следствие.
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве возле станции метро "Лесная" загорелась маршрутка с пассажирами. Видео объятого дымом автобуса сняли люди из проезжавшего мимо транспорта.
Также мы писали о том, что 11 июня в Павлограде под Днепром прямо на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
Напомним, весной в Чернигове в центре города полностью сгорел троллейбус прямо во время движения. В сети показали кадры пылающего транспорта.